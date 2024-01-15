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10:37, 15 января 2024Экономика

Власти объяснили рост цен на огурцы и помидоры

В Минсельхозе объяснили подорожание томатов и огурцов сезонностью

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Рост цен производителей на овощи в России связана с сезонностью, и уже весной помидоры и огурцы подешевеют. Об этом со ссылкой на заявление Минсельхоза пишет РИА Новости.

При этом в сообщении отмечается, что «объемы внутреннего производства овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене». Подорожание огурцов и помидоров власти объясняют переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой гораздо выше, и ростом объема поставок импортных овощей, добавили в ведомстве.

В Минсельхозе спрогнозировали, что цены традиционно снизятся весной, когда на рынок поступит новый урожай овощей из парников. Министерство также направило запросы в розничные торговые сети, отметив, что сейчас динамика цен на прилавках магазинов значительно выше, чем у производителей огурцов и томатов.

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Ведомство также рассказало, что для наращивания предложения томатов прорабатывает совместно с бизнесом и отраслевыми союзами «вопрос увеличения производства и поставок в торговые сети более доступных круглых томатов, в том числе путем наращивания производства в весенних теплицах». По данным Росстата, в декабре 2023 году томаты подорожали на 5,5 процента, а огурцы — на 40,4 процента.

Ранее аналитики сервиса GlobalProductPrices выяснили, что Россия заняла последнее место в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами. Эксперты оценили данные 82 государств — итоговый рейтинг составлялся на основе цен в розничных магазинах и наиболее популярных брендов по состоянию на конец декабря 2023 года. Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире составляет 2,93 доллара, тогда как в России цены оказались самыми низкими — 1,34 доллара.

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