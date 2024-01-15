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11:47, 15 января 2024Забота о себе

Врач назвал три необходимых в рационе мужчин продукта

Фото: Manel & Sean / Unsplash

Врач общей практики Сергей Алендеев назвал три продукта, которые необходимо включать мужчинам в свой рацион. Советами по питанию специалист поделился в беседе с «Царьградом».

По словам медика, мужчинам следует употреблять в пищу жирную рыбу, такую как лосось, нерка, скумбрия, анчоус, сельдь и сардина. Алендеев отметил, что в их мясе содержатся кальций, селен, витамины группы В и магний, которые помогут повысить иммунитет и настроение, активизировать умственную деятельность, снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Кроме того, врач порекомендовал есть постную говядину, так как она содержит белок, являющийся субстратом для построения мышц, и богата железом, которое участвует в синтезе гемоглобина, необходимого для снабжения мышц кислородом.

В заключение Алендеев посоветовал употреблять помидоры. Они содержат антиоксидант — ликопин, обладающий антиканцерогенными свойствами, поэтому способны снизить риск развития рака простаты, а также помочь в лечении мужского бесплодия, добавил он.

Ранее терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, что регулярное употребление в пищу тыквенных семечек улучшает работу нервной системы и почек, а также благотворно сказывается на мужском здоровье.

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      Варвара Кошечкина
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