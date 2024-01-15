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09:22, 15 января 2024Бывший СССР

Выдворенный из Латвии российский пенсионер оценил отношение страны к пожилым

Выдворенный из Латвии Катков назвал геноцидом отношение властей к пенсионерам

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Выдворенный из Латвии российский пенсионер Борис Катков назвал геноцидом отношение властей страны к пожилым людям. Его цитирует РИА Новости.

Катков сообщил, что руководил в Риге ассоциацией помощи российским гражданам, куда обращалось много пенсионеров. Пожилых людей заставляли сдавать не только экзамен по латышскому языку, но и отвечать на «иезуитские» вопросы по теме Крыма и другим, подчеркнул он. Вида на жительство лишали, если ответы оказались неправильными.

Катков уточнил, что ассоциация консультировала, как правильно ответить. «Геноцид настоящий. (…) Потому что кто не сдал экзамены — лишили медицины и закрыли счета. Пенсии лишили», — добавил он.

Ранее Катков рассказал, что не получил никаких объяснений, когда узнал о лишении вида на жительство. Как утверждал пенсионер, полицейские пришли через насколько дней после вынесения постановления. При этом изначально у него был месяц, чтобы оспорить решение. Кроме того, он пожаловался, что ему дали только час на сборы.

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      Кристина Есикова
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