Выдворенный из Латвии российский пенсионер рассказал о переживаниях

Выдворенный из Латвии пенсионер Катков рассказал о переживаниях за родных

Выдворенный из Латвии российский пенсионер Борис Катков рассказал о переживаниях за родных и тех, кому помогал. Его слова приводит РИА Новости.

«Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали. Сотни людей, которым я помогал, бескорыстно помогал», — сказал он.

Как уточняется, Катков был руководителем общественной организации русскоязычных граждан Латвии и являлся представителем Балтийского университета в Калининграде. Пенсионер также подчеркнул, что переживает за 15 отобранных студентов, которым хотели показать калининградский университет.

Ранее Катков сообщил, что его проинформировали о лишении вида на жительство, ничего не объяснив. По словам пенсионера, полицейские пришли к нему через насколько дней после вынесения постановления. При этом изначально ему дали месяц, чтобы оспорить решение. Кроме того, он пожаловался, что ему дали только час на сборы.