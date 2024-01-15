Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 15 января 2024Бывший СССР

Выдворенный из Латвии российский пенсионер рассказал о переживаниях

Выдворенный из Латвии пенсионер Катков рассказал о переживаниях за родных

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Выдворенный из Латвии российский пенсионер Борис Катков рассказал о переживаниях за родных и тех, кому помогал. Его слова приводит РИА Новости.

«Я переживаю за тех людей, которые остались. Переживаю за тех людей, которые со мной работали. Сотни людей, которым я помогал, бескорыстно помогал», — сказал он.

Как уточняется, Катков был руководителем общественной организации русскоязычных граждан Латвии и являлся представителем Балтийского университета в Калининграде. Пенсионер также подчеркнул, что переживает за 15 отобранных студентов, которым хотели показать калининградский университет.

Ранее Катков сообщил, что его проинформировали о лишении вида на жительство, ничего не объяснив. По словам пенсионера, полицейские пришли к нему через насколько дней после вынесения постановления. При этом изначально ему дали месяц, чтобы оспорить решение. Кроме того, он пожаловался, что ему дали только час на сборы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

      Мужчина разбогател на 53 миллиона рублей благодаря утреннему кофе

      Обнаружен ключевой фактор в увеличении продолжительности жизни

      В российском регионе убрали зажор на реке

      Российские импортеры электроники отказались от закупок в долларах и евро

      Российский военный раскрыл детали подготовки к штурму Марьинки

      ОТРК «Искандер» уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ

      СКР даст оценку всем преступлениям против жителей Донбасса и Новороссии

      В России ограничили продажу скрывающих номера машин устройств

      В России захотели ужесточить экосбор для продавцов шин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости