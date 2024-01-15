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07:55, 15 января 2024Бывший СССР

Выдворенный из Латвии российский пенсионер рассказал о тоске по семье

Депортированный из Латвии пенсионер Катков: самое неприятное — разлука с семьей

Фото: Martin Kleppe / Unsplash

Выдворенный из Латвии российский пенсионер Борис Катков рассказал, что больше всего его расстроило разъединение с семьей. Этим он поделился с РИА Новости.

Мужчина посетовал, что самое неприятное для него — находиться вдали от детей, внуков и правнуков, оставшихся в другой стране. «Мне даже собаку жалко, которая сейчас скулит там, учитывая, что семь лет я с ней был — и меня нет», — поделился пенсионер. При этом, добавил Катков, он не понимает, почему его разлучили с семьей.

В разговоре с агентством он также сообщил, что ему не объяснили причины его депортации. Кроме того, ему предоставили лишь час на то, чтобы собраться.

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      Марина Совина
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