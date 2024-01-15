Замглавы МИД Польши назвал Байдена подарком небес в опасные времена

Замглавы МИД Польши Шейна назвал президента США Джо Байдена подарком небес

В опасные времена президент США Джо Байден стал подарком небес для Польши. Об этом заявил замглавы польского МИД Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Я скажу, что в эти опасные времена Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что не хочет повторять ошибку, которую совершила партия «Право и справедливость», «занявшаяся безответной любовью к Дональду Трампу» и уклоняясь от признания победы Байдена в течение многих недель после выборов 2020 года.

Шейна также заявил, что тема германских репараций за нанесенный Польше ущерб во время Второй мировой войны остается в двусторонней повестке польско-германских отношений, однако Варшава не пойдет по пути предыдущего правительства. По его словам, руководство Польши обязано реализовать положения двух резолюций по выплате ФРГ компенсаций.