Жители российского города впервые в новом году увидели солнце

Жители Норильска проводили полярную ночь и впервые в году увидели солнце

Жители заполярного Норильска проводили полярную ночь и впервые в 2024 году увидели солнце. Об этом сообщает портал TRK7.RU.

Как рассказали журналисты издания, солнце ненадолго появилось над городом 13 января и с этой даты продолжительность светового дня понемногу увеличивается каждый день.

А жители другого российского города — Мурманска — ежегодно отправляются встречать солнце после долгой полярной ночи на гору Солнечная. Видео с радующимися свету мурманчанами на горе опубликованы в соцсетях портала «Science|Наука» во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что ежегодно погружающийся во тьму на 45 дней из-за полярной ночи Норильск осветили благодаря усилиям компании «Норникель». У множества зданий в городе появилась дополнительная подсветка, выполненная по специальному заказу компании.