Среда обитания
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12:14, 15 января 2024Среда обитания

Жители российской деревни начали ходить в магазин вброд через реку

Жители села Орловской области стали переходить реку вброд из-за сломанного моста

Жители деревни Заречная Орловской области из-за сломанного моста начали переходить реку вброд. Видео с женщиной, переходящей реку в резиновых сапогах, появилось в сообществе «Инцидент.Орел» во «ВКонтакте».

На кадрах мост, частично ушедший под воду. Стоящая на нем россиянка переобувается в резиновые сапоги, затем спускается по мосту и идет к противоположному берегу.

Местная жительница Алена Лапина рассказала, что деревня «полностью отрезана от цивилизации». Подвесной мост находится в аварийном состоянии, при этом в селе нет транспорта, с помощью которого можно было бы добраться до магазина.

Ранее на Камчатке вернули в русло реку Авачу, которая вышла из него из-за морозов. Река вышла из берегов в районе Раздольненского сельского поселения из-за зажора — явления, которое приводит к поднятию уровня воды.

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      Мария Черкасова
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