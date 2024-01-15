Семье живого мужчины сообщили о его кончине и выдали прах

People: родственникам живого мужчины из США выдали его прах

В США семье мужчины, который не общался родственниками из-за проблем с наркотиками, по ошибке сообщили о его кончине и выдали прах. Об этом сообщает People.

23-летний Тайлер Чейз из Портленда, штат Орегон, был зависим от наркотиков и в 2023 году прошел курс лечения. После этого он находился на реабилитации, жил отдельно и не общался с родственниками. В октябре он попытался получить назначенное ему пособие, однако сделать этого не смог.

Чейз обратился в социальные службы. Там пообещали помочь с картой соцстрахования, но потом, по его словам, «внезапно учинили допрос и потребовали удостоверение личности». Получив документ, озадаченные сотрудники сообщили американцу, что очень удивлены видеть его среди живых, так как, по их данным, он покинул этот мир месяц назад. Более того, выяснилось, что родные уже оповещены о случившемся и даже получили урну с его прахом.

Семье Чейза сообщили, что врачи не смогли откачать его после передозировки наркотиков 11 сентября 2023-го. В декабре судебные эксперты округа Малтнома штата Орегон признали, что произошла ошибка: в сентябре на их столе оказался другой мужчина, однако у него откуда-то был бумажник и временные водительские права Чейза.

«У меня настоящая истерика была. Невозможно поверить, что такое вообще могло произойти. Какое-то безумие», — описала свое состояние двоюродная сестра американца.

Представители властей уже принесли извинения Чейзу и его родным. Помимо извинений, власти штата заявили, что внесут изменения в правила выдачи временных документов и будут брать отпечатки пальцев у их получателей, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Италии, которой по ошибке прислали неправильный счет за услуги ЖКХ на 15 тысяч евро, не перенесла волнений. Женщина находилась в реанимации с начала декабря 2023 года.

