Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:40, 15 января 2024Из жизни

Семье живого мужчины сообщили о его кончине и выдали прах

People: родственникам живого мужчины из США выдали его прах

Фото: Anze Furlan / Shutterstock / Fotodom

В США семье мужчины, который не общался родственниками из-за проблем с наркотиками, по ошибке сообщили о его кончине и выдали прах. Об этом сообщает People.

23-летний Тайлер Чейз из Портленда, штат Орегон, был зависим от наркотиков и в 2023 году прошел курс лечения. После этого он находился на реабилитации, жил отдельно и не общался с родственниками. В октябре он попытался получить назначенное ему пособие, однако сделать этого не смог.

Чейз обратился в социальные службы. Там пообещали помочь с картой соцстрахования, но потом, по его словам, «внезапно учинили допрос и потребовали удостоверение личности». Получив документ, озадаченные сотрудники сообщили американцу, что очень удивлены видеть его среди живых, так как, по их данным, он покинул этот мир месяц назад. Более того, выяснилось, что родные уже оповещены о случившемся и даже получили урну с его прахом.

Материалы по теме:
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

Семье Чейза сообщили, что врачи не смогли откачать его после передозировки наркотиков 11 сентября 2023-го. В декабре судебные эксперты округа Малтнома штата Орегон признали, что произошла ошибка: в сентябре на их столе оказался другой мужчина, однако у него откуда-то был бумажник и временные водительские права Чейза.

«У меня настоящая истерика была. Невозможно поверить, что такое вообще могло произойти. Какое-то безумие», — описала свое состояние двоюродная сестра американца.

Представители властей уже принесли извинения Чейзу и его родным. Помимо извинений, власти штата заявили, что внесут изменения в правила выдачи временных документов и будут брать отпечатки пальцев у их получателей, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Италии, которой по ошибке прислали неправильный счет за услуги ЖКХ на 15 тысяч евро, не перенесла волнений. Женщина находилась в реанимации с начала декабря 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

      55-летняя Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети

      В Казахстане в 2024 году пройдут военные учения с участием стран Средней Азии

      Определена главная причина образования новых звезд

      Россияне резко сократили денежные переводы в одну страну

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      Российский актер раскритиковал Нью-Йорк

      Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны

      Пассажир дал пощечину пилоту из-за задержки рейса и попал на видео

      Москвичей предупредили о сильном снегопаде длиной в неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости