Американский лунный модуль вернется на Землю с флагом Украины на борту

Модуль Peregrine после неудачи возвращается на Землю с флагом Украины на борту

Американский лунный модуль после неудавшейся миссии возвращается на Землю. На его борту, помимо прочих грузов, находится флаг Украины, который поместила туда украинско-британская компания Spacebit, сообщает издание «Страна», передает РИА Новости.

Ракета Vulcan Centaur с Peregrine стартовала с космодрома на мысе Канаверал 8 января. Внутри ракеты находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой присутствует отправка праха людей в космос. В них, в частности, поместили волосы трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Ранее компания Astrobotic практически исключила возможность успешной мягкой посадки модуля Peregrine на поверхность Луны. Отказ двигательной установки приводит к потере топлива. «К сожалению, похоже, что отказ двигательной установки приводит к критической потере топлива», — объяснили там.