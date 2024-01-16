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15:17, 16 января 2024Интернет и СМИ

Бородина описала словами «работа в крысу» деятельность известной журналистки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Телеведущая Ксения Бородина описала словами «работа в крысу» деятельность известной журналистки, ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алены Жигаловой. На эту тему она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Люди, с которыми я работала, поддерживала, помогала и имела определенное общение, через рот дают обещания, и я склонна им верить. Если они их нарушают, не объяснив причины, значит, мне эти люди становятся больше не интересны. Я с ними не буду больше иметь ничего общего. По мне, это работа в крысу», — ответила Бородина на вопрос о том, планирует ли она повторно посетить шоу «Алена, блин!».

Ведущая отметила, что ее интервью Жигаловой стало одним из самых просматриваемых на YouTube-канале. Однако позже, по словам Бородиной, передача журналистки превратилась во фрик-шоу. «Человек продолжает оскорблять и обсуждать меня на своих каналах (...) Это определенный уровень, я туда спускаться не готова», — высказалась телеведущая о Жигаловой.

Интервью Ксении Бородиной вышло на YouTube-канале «Алена, блин!» в ноябре 2019 года. К 2024 году ролик набрал 5,4 миллиона просмотров. В 2023 году журналистка выпустила интервью c экс-супругом Бородиной, Курбаном Омаровым, в котором он откровенно рассказал о разводе с телеведущей.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона. Супруги развелись летом 2021 года.

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      Олег Давыдов
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