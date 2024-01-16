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13:40, 16 января 2024Россия

В Москве назвали перспективным направление подготовки по управлению БПЛА

Вице-мэр Ракова: новые площадки по работе с БПЛА открыли в колледжах Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве шесть колледжей оснастили новыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Также в них переоборудовали и расширили учебно-тренировочные полигоны и лаборатории. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это направление подготовки является одним из самых перспективных на рынке труда.

Вице-мэр отметила, что обновление инфраструктуры столичных колледжей относится к ключевым элементам модернизации системы среднего профессионального образования. «Вместе с работодателями мы создаем современные и отлично оснащенные мастерские, лаборатории и учебно-тренировочные площадки для практической подготовки профессионалов, обладающих всеми необходимыми практическими навыками, — сказала Ракова. — После такого обучения работодатели получают готовых квалифицированных специалистов, которым не будет нужна дополнительная подготовка или переобучение на рабочих местах»

Сейчас мы оснащаем московские колледжи специальным оборудованием, с помощью которого студенты научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Для учреждений уже закупили четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Кроме того, Москва закупила около 200 комплектов, с помощью которых можно тренироваться собирать БПЛА. «Пользуясь обновленной инфраструктурой, почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики», — заявила Ракова.

Студенты направления «эксплуатация беспилотных авиационных систем» Московского колледжа бизнес-технологий, Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова, Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 и Московского государственного образовательного комплекса будут тренироваться на полигонах. В ограниченной сеткой воздушном пространстве их научат пилотировать и программировать. Кроме того, студенты будут учиться перемещать грузы, находить предметы, тушить возгорания, делать аэрофотосъемку. Такие компетенции полезны для доставки грузов и лекарств, поиска людей и управлению беспилотным такси.

Закупленные комплекты для сборки летательных аппаратов включают раму, двигатели, специальную защиту, шурупы, отвертки и другие комплектующие. После углубленной подготовки студенты смогут собирать БПЛА за 15 минут.

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      Инга Разумовская
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