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06:30, 16 января 2024Наука и техника

Анонсированы главные технологические прорывы 2024 года

ИИ, Vision Pro, препараты для похудения станут прорывами 2024-го по версии MIT

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) перечислили главные технологические прорывы 2024 года. Список доступен на сайте журнала MIT Technology Review.

В первую очередь авторы выделили искусственный интеллект (ИИ), отметив, что в 2024 году он будет встречаться повсеместно. Также специалисты выбрали технологии редактирования генома CRISPR, подчеркнув, что соответствующие препараты уже появились.

Ученые назвали в списке прорывных технологий гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, препараты для похудения, суперэффективные солнечные элементы, сочетающие в себе кремний вместе с новейшими перовскитами, экзафлопсные компьютеры, способные выполнять квинтиллион операций в секунду.

Также в список MIT попали тепловые насосы, которые лидируют по продажам в США, чиплеты — чипы с определенным набором функций, улучшенные геотермальные системы и соцсети, которые заменили Twitter после покупки сервиса Илоном Маском и позволили людям получать информацию из децентрализованных источников.

В декабре авторитетный журнал Nature опубликовал список выдающихся ученых 2023 года. В топ попали один из руководителей миссии «Чандраян-3» Калпана Калахасти, основатель OpenAI Илья Суцкевер, ответственная за разработку лекарств для снижения веса биохимик Светлана Мойсова.

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      Андрей Ставицкий
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