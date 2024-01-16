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19:32, 16 января 2024Интернет и СМИ

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о спасшем его карьеру Павле Воле

Участник «Comedy Баттл» Кулаков рассказал, что Павел Воля спас его карьеру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участник популярного шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ Леонид Кулаков рассказал о том, как юморист Павел Воля спас его карьеру комика. Подробности он раскрыл в интервью Андрею Пределину, доступном на YouTube.

Кулаков отметил, что переезжал в Москву ради участия в «Comedy Баттл», но выбыл из проекта на первом этапе. «И там был нервный срыв, поломки. Ипошла вот эта какая-то ломаная, корявая карьера», — заявил комик.

По словам юмориста, не бросить карьеру комика ему помог Павел Воля. «Если бы не Воля, который меня подобрал, в какой-то момент с пацанами они собрали меня по частям», — пояснил он. По словам Кулакова, звезда ТНТ дал ему «и первую медийность, и первые залы».

Ранее стендап-комик Алексей Квашонкин описал участие в шоу «Comedy Баттл» словами «невнятное мясо было». «Я тогда ушел, и было совсем опустошительно. Меня и не взяли, и не сбросили. Зафрендозил меня "Comedy Баттл"», — отметил он. По словам участника проекта, он не нравился одному из членов жюри, юмористу Гарику Мартиросяну.

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      Олег Давыдов
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