Экс-врио зампреда правительства Забайкальского края выпустили из СИЗО

Суд отпустил из СИЗО экс-врио зампреда правительства Забайкальского края

Свердловский областной суд изменил меру пресечения экс-врио зампреда правительства Забайкальского края Игорю Дубровину. Об этом сообщает ТАСС.

Вместо заключения под стражу суд наложил на него запрет определенных действий.

Дубровина подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Чиновника заподозрили в хищении денежных средств в особо крупном размере во время работы в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что задержание Дубровина связано с его предыдущей работой в Свердловской области. В настоящее время он находится в Екатеринбурге.

В 2017-2019 годах Дубровин занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры, в 2020-м возглавил Управление капитального строительства.