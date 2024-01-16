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18:36, 16 января 2024Ценности

Глюкоза снялась в купальнике на отдыхе

Фото: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица предстала на фоне водопада и скал в фиолетовом слитном купальнике на широких бретелях. Помимо этого, в упомянутом наряде звезда продемонстрировала глубокое декольте и обнаженную спину.

Свой образ она дополнила ожерельем с разноцветными камнями. Кроме того, артистка распустила светлые, влажные от воды волосы и отказалась от макияжа.

В декабре 2023 года Глюкоза показала фигуру в корсете с иллюзией голого тела. Певица предстала перед камерой, позируя в ванной в черных виниловых легинсах и синем пластиковом корсете бренда Amplituda с иллюзией голого тела.

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      Екатерина Ештокина
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