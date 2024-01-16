Ключевой ставке ЦБ пообещали снижение не в ближайшее время

Первый зампред ВТБ: ключевая ставка ЦБ не снизится до второй половины 2024 года

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов в течение двух кварталов, а во второй половине года начнет ее снижать, считает первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его мнение приводит «Прайм».

Согласно его ожиданиям, показатель, в последний раз поднимавшийся регулятором в декабре 2023 года, к концу 2024-го может опуститься до 13 процентов.

Начиная с июля прошлого года ключевая ставка российского Центробанка в рамках борьбы с инфляцией повышалась пять раз подряд, увеличившись в итоге более чем вдвое. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, на смягчение денежно-кредитной политики в России в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Ранее он указал, что для влияния уровня ставки на показатели роста цен должно пройти от трех до шести кварталов.