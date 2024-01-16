Премьер Венгрии Виктор Орбан отказался претендовать на пост главы Евросовета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался претендовать на пост главы Евросовета, заявив, что его не интересует работа в европейских органах власти. Слова венгерского премьера передает РИА Новости.

«Ни у моей партии нет никаких амбиций относительно европейских должностей. Мы национальные политики и полагаем, что наше призвание, работа и предстоящие дела здесь, в Венгрии», — заявил он.

Орбан подчеркнул, что в его планы не входит «замена Венгрии, венгерского правительства на какую бы то ни было позицию в Европе».

Ранее американский журнал Politico сообщил, что Орбан может возглавить Европейский совет как лидер страны-председателя Евросоюза после ухода его нынешнего главы Шарля Мишеля.