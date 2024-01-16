Названы политические последствия принятия закона о мобилизации на Украине

Политолог Коньков: закон о мобилизации на Украине так или иначе будет принят

Закон о мобилизации на Украине так или иначе будет принят, считает кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал политические последствия такого решения Киева.

«Закон о мобилизации на Украине сегодня становится краеугольным камнем для современной элиты, для современного руководства страны. Потому что его, как горячий уголь, не хочет на себя брать никто из властных группировок, тем более никто из конкретных персоналий», — заметил Коньков.

Брать на себя политическую ответственность за такой закон никто из здравомыслящих политиков не желает. Потому что они понимают, что тем самым они закончат собственную политическую карьеру Александр Коньков политолог

По словам политолога, вся сложность принятия закона заключается в его оформлении.

«В основном ведется подковерная административная борьба, связанная с перераспределением ответственности, с назначением изначально виновных в тех плачевных последствиях, которые наступят для страны по итогам принятия такого закона. И поэтому, скорее всего, мы в ближайшее время будем наблюдать вот такую вялотекущую внутриполитическую дискуссию, хотя, по сути, это перераспределение наименее ликвидного политического актива между разными властными группировками», — добавил он.

Но в конечном счете, после давления со стороны внешних интересантов закон так иначе будет принят Александр Коньков политолог

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что закон о мобилизации планируют принять в течение нескольких дней или недель. По его словам, депутаты Верховной Рады рассчитывают получить закон, который понравится людям, но это невозможно. Подоляк отметил, что в текущей ситуации имеются особые требования к процессам мобилизации, и закон будет принят.

В свою очередь глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Он также подчеркнул, что министерство учло все замечания, которые поступили после внесения документа в Раду в конце 2023 года.

