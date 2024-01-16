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16:51, 16 января 2024Из жизни

Пожилой мужчина после остановки сердца ожил из-за выбоины на дороге

NDTV: в Индии признанный мертвым 80-летний пациент ожил из-за выбоины на дороге

Фото: Arne Dedert / DPA / Globallookpress.com

Пожилой житель Индии ожил после того, как машина скорой помощи, в которой его перевозили, попала в выбоину на дороге. Об этом сообщает NDTV.

80-летний Даршан Сингх Брар жил в городе Ниссинг, штат Харьяна. По словам одного из внуков, мужчина жаловался на здоровье в течение нескольких дней, поэтому его отвезли в больницу. Состояние Брара ухудшалось, и врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Через четыре дня медики констатировали остановку сердца у пожилого пациента.

Когда стало известно, что Брара уже нет в живых, один из родственников поместил его в машину скорой помощи и повез в родной город, чтобы дать возможность членам семьи и местным жителям попрощаться с ним. Во время поездки автомобиль попал в выбоину, и это внезапно вернуло индийца к жизни. Родственник Брара заметил, что тот пошевелил рукой, и проверил его сердцебиение. Он обнаружил, что пожилой мужчина жив, и сразу отвез его в ближайшую больницу.

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В настоящее время Брар находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что мужчина дышит самостоятельно, однако его дыхание затруднено из-за инфекции грудной клетки. Несмотря на это, родственники надеются, что в скором времени он поправится и сможет вернуться к нормальной жизни. Возвращение Брара к жизни они назвали чудом.

Ранее в Испании пожилая женщина внезапно ожила через 19 часов после того, как перестала дышать. У пациентки случился сердечный приступ, после которого ее не смогли реанимировать.

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      Алиса Удовик
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