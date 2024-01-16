Путин высказался о депортации россиян из стран Балтии

Путин: депортация русских из стран Балтии затрагивает безопасность России

Президент России Владимир Путин заявил, что депортация русских из стран Балтии затрагивает безопасность РФ. Его цитирует РИА Новости.

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Ранее Латвия начала выдворять из страны русскоязычных пенсионеров. Уточнялось, что под угрозой депортации находятся 1167 человек, из них 789 старше 60 лет. По данным Государственного центра содержания образования (VISC), пожилые россияне массово не могут сдать экзамен по латышскому языку, необходимый для продления ВНЖ.

