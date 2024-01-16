Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:06, 16 января 2024Силовые структуры

Россиянин тайком перевел себе деньги с чужой карты и попал под статью

В Южно-Сахалинске осудят мужчину за перевод себе 25 тыс. руб. с карты знакомого

Фото: Unsplash

В Южно-Сахалинске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который украл телефон своего нового знакомого и перевел с его счета 25 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции по Сахалинской области.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 158 («Кража») УК РФ. Его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, ночью 10 сентября 2023 года обвиняемый познакомился в ночном клубе города с мужчиной, с которым сразу же стал проводить время вместе и выпивать. Через пару часов новые знакомые решили поехать в другое заведение, поэтому пострадавший вызвал такси.

Сев в машину, новый знакомый предложил фигуранту воспользоваться его телефоном, чтобы оплатить проезд, — сам перевести деньги за проезд водителю он не мог, так как был сильно пьян. Обвиняемый перевел деньги таксисту и увидел в мобильном приложении банка, что у мужчины осталось еще 25 тысяч рублей. Заметив, что собутыльник уснул, фигурант перевел эту сумму себе, забрал телефон мужчины и скрылся. Общий ущерб потерпевшего оценивается в 35 тысяч рублей.

Ранее в Москве мошенники убедили пенсионера скачать на телефон приложение, из-за которого со счета мужчины украли 12 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я обещал, я сделал». Сгоревший склад Wildberries мог поджечь работник: он написал об этом до пожара

      Стало известно о массовых задержках доставок грузов из-за обстрелов хуситов

      Россиянка «лечила» 11-летнего сына наркотиками от зубной боли

      Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

      Туристки пришли в священное место Таиланда в шортах и разозлили местных жителей

      В России заметили рост числа сдающихся в плен солдат ВСУ

      Стало известно о сотнях работающих в интересах ВСУ спутников НАТО

      Женщина нашла медведя в подвале и убедила его уйти при помощи нафталина

      Моуринью уволили из «Ромы»

      Диетолог оценил плюсы и минусы популярной диеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости