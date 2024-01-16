Россиянин тайком перевел себе деньги с чужой карты и попал под статью

В Южно-Сахалинске осудят мужчину за перевод себе 25 тыс. руб. с карты знакомого

В Южно-Сахалинске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который украл телефон своего нового знакомого и перевел с его счета 25 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции по Сахалинской области.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 158 («Кража») УК РФ. Его дело передали в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, ночью 10 сентября 2023 года обвиняемый познакомился в ночном клубе города с мужчиной, с которым сразу же стал проводить время вместе и выпивать. Через пару часов новые знакомые решили поехать в другое заведение, поэтому пострадавший вызвал такси.

Сев в машину, новый знакомый предложил фигуранту воспользоваться его телефоном, чтобы оплатить проезд, — сам перевести деньги за проезд водителю он не мог, так как был сильно пьян. Обвиняемый перевел деньги таксисту и увидел в мобильном приложении банка, что у мужчины осталось еще 25 тысяч рублей. Заметив, что собутыльник уснул, фигурант перевел эту сумму себе, забрал телефон мужчины и скрылся. Общий ущерб потерпевшего оценивается в 35 тысяч рублей.

Ранее в Москве мошенники убедили пенсионера скачать на телефон приложение, из-за которого со счета мужчины украли 12 миллионов рублей.