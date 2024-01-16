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20:10, 16 января 2024Ценности

Самбурская показала фигуру в ванной

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном виде и размесила новое фото в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадре 36-летняя знаменитость предстала в раздельном купальнике с лифом без бретелей, держа в руках душ и сидя в наполненной ванне с пеной. При этом звезда показала частично обнаженную фигуру.

Артистке сделали пышную укладку с собранными и завитыми в локоны темными волосами. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками с оправой необычной формы и золотыми серьгами-кольцами.

Ранее в январе Самбурская показала фигуру в мини-шортах. Звезда запечатлела себя в зеркале в тренажерном зале во время поездки на Пхукет, Таиланд.

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      Екатерина Ештокина
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