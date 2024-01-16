Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:13, 16 января 2024Россия

Сотрудницу Госдумы обокрали на рабочем месте

Неизвестные обокрали 41-летнюю сотрудницу Госдумы на рабочем месте

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Неизвестные обокрали 41-летнюю сотрудницу Госдумы на рабочем месте. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, из кабинета женщины вынесли флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства. Сама сотрудница нижней палаты российского парламента обнаружила пропажу 10 января, когда вернулась на службу после новогодних каникул.

Женщину сначала смутил небольшой бардак на рабочем столе, затем она заметила отсутствие флешки с электронной подписью Федерального казначейства. Компьютер и техника сотрудницы Госдумы были отключены от сети.

При этом вещи двоих коллег, с которыми россиянка делит кабинет, и рабочие места оказались нетронутыми. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что суд в Саратове арестовал экс-чиновника за махинации с 80 миллионами рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самый молодой кандидат в президенты США отказался от участия в выборах. Он предлагал Украине уступить территории России

      В квартирах жителей российского города похолодало до плюс пяти градусов

      Ирак назвал нарушением суверенитета страны ракетный удар Ирана

      Tinder прекратит работу в Белоруссии

      Звезда «Семейки Аддамс» в наряде с глубоким декольте показала тату на груди

      Названа возможная цель атаки дронов в Воронежской области

      Сотрудницу Госдумы обокрали на рабочем месте

      Задержанный на 56 часов самолет с россиянами вылетел в Дубай после поломки

      В Минобороны Польши высказались о «секретном плане» войны НАТО и России

      15-летний россиянин оформил покер за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости