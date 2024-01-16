Сотрудницу Госдумы обокрали на рабочем месте

Неизвестные обокрали 41-летнюю сотрудницу Госдумы на рабочем месте

Неизвестные обокрали 41-летнюю сотрудницу Госдумы на рабочем месте. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, из кабинета женщины вынесли флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства. Сама сотрудница нижней палаты российского парламента обнаружила пропажу 10 января, когда вернулась на службу после новогодних каникул.

Женщину сначала смутил небольшой бардак на рабочем столе, затем она заметила отсутствие флешки с электронной подписью Федерального казначейства. Компьютер и техника сотрудницы Госдумы были отключены от сети.

При этом вещи двоих коллег, с которыми россиянка делит кабинет, и рабочие места оказались нетронутыми. Женщина написала заявление в полицию.

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