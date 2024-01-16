«Ценности другие». Путин объяснил разницу между военными и теми, кто «прыгает без штанов»

Путин заявил о разных ценностях у военных РФ и тех, кто прыгает без штанов

Президент России Владимир Путин, говоря о важности привлечения к работе участников специальной военной операции (СВО), отметил их опыт, который не позволит им «прыгать без штанов на каких-то мероприятиях».

По мнению президента, при оценке жизненных ценностей и приоритетов стоит обратить внимание именно на бойцов СВО.

«Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», — сказал президент.

В декабре в Москве прошла вечеринка Ивлеевой, вызвавшая широкий общественный резонанс

Вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. Большинство гостей мероприятия пришли в откровенных нарядах, и кадры вечеринки, опубликованные в интернете, вызвали бурное возмущение.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как объясняла сама организатор вечеринки, дресс-код был «almost naked» (почти голый) , и некоторые гости восприняли его слишком буквально. Ивлеева неоднократно извинялась в соцсетях, сквозь слезы говоря о том, что совершила ошибку и хочет все исправить.

Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. У вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе что, наверное, сейчас и происходит. Но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам Анастасия Ивлеева блогер

Так же поступили и гости ее вечеринки. Публичные извинения принесли Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак и другие оскандалившиеся звезды.

А рэпера VACIO, который пришел в одних кроссовках и носке на половом органе, арестовали.

Участники вечеринки столкнулись с неприятными последствиями: отменами концертов и различными проверками

Недовольные общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в котором участвовали звезды. В вечеринке усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Позже Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в том числе внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме из-за проведения мероприятия на фоне СВО.

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО на Украине, поддержали просьбу общественников в адрес прокуратуры о проверке голой вечеринки Ивлеевой.

Кроме того, гостей вечеринки, в том числе Киркорова, Лолиту и Собчак, начали «массово отменять». Концерты знаменитостей отменили в нескольких городах, а также вырезали их выступления из новогодних эфиров.