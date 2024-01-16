Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 16 января 2024Бывший СССР

В Европарламенте призвали помочь Киеву отправить бежавших украинцев на фронт

Депутат ЕП Мадисон призвал помочь Киеву отправить бежавших украинцев на фронт

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинцев, бежавших из страны, призвал депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Яак Мадисон. Его выступление опубликовало в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«[Владимир] Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы», — сказал депутат.

Мадисон подчеркнул, что европейские страны должны помочь Киеву и с вооружением, и с возвращением мужчин, чтобы те «боролись и победили в этой войне».

Ранее стало известно, что украинские власти хотят убрать из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации граждан после 36 месяцев службы. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что таким образом политики могут попытаться снизить потребность Вооруженных сил Украины в новых мобилизованных.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский попросил собрать мирный саммит по Украине. На его идею отреагировал Илон Маск

      Лолита пошутила о заработке на OnlyFans после отмены концертов

      В Большом театре декорация придавила оператора

      Расследование дела об убийстве жены экс-министром экономики Казахстана завершено

      Украинский военный предложил использовать психоделики для подготовки бойцов

      Власти обеспокоились ухудшением конкуренции из-за комиссий для застройщиков

      В Германии назвали Украине необходимые условия для достижения мира с Россией

      Освободившийся из российской колонии вор в законе Турикела улетел в Египет

      10-летняя девочка поймала огромную рыбу во время зимней рыбалки

      В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости