Депутат ЕП Мадисон призвал помочь Киеву отправить бежавших украинцев на фронт

Европа должна помочь Киеву отправить на фронт украинцев, бежавших из страны, призвал депутат Европарламента (ЕП) от Эстонии Яак Мадисон. Его выступление опубликовало в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«[Владимир] Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы», — сказал депутат.

Мадисон подчеркнул, что европейские страны должны помочь Киеву и с вооружением, и с возвращением мужчин, чтобы те «боролись и победили в этой войне».

Ранее стало известно, что украинские власти хотят убрать из законопроекта о мобилизации норму о демобилизации граждан после 36 месяцев службы. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что таким образом политики могут попытаться снизить потребность Вооруженных сил Украины в новых мобилизованных.