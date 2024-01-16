В Госдуме предложили уходить в декрет в первом триместре

Депутат Буцкая: Госдума работает над правом уходить в декрет в первом триместре

В Госдуме разрабатывают программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

Сейчас будущая мать вправе уйти в декрет и родам на тридцатой неделе. «Сейчас надо поддерживать беременных, думаем над первым триместром беременности», — отметил парламентарий.

Буцкая подчеркнула, что первый триместр для многих женщин является более сложным чем третий. Депутат уточнила, что сейчас также идет работа по поддержке молодых семей.

Ранее правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР, который предусматривал увеличение выплат пособий при рождении ребенка до 30 тысяч рублей.