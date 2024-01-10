Кабмин не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребенка

Кабмин РФ не поддержал увеличение выплат при рождении ребенка до 30 тыс. рублей

Правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР, который предусматривал увеличение выплат пособий при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Свой отказ Кабмин обосновал в отзыве на рассмотренную инициативу, его опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта в пояснительной записке объяснили его актуальность проблемой демографии в стране. В связи с этим в федеральном законе «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предложили изменить сумму единовременного пособия при рождении ребенка с восьми тысяч рублей (с учетом индексаций она составляет 20 472,77 рубля) до 30 тысяч рублей для повышения благосостояния населения. Инициатива, в случае положительного решения, должна была вступить в силу с 1 июля 2024 года.

В ответ Камбин РФ напомнил, что размер единоразового пособия подвергается ежегодной индексации. Кроме того, на отдельное повышение размера выплат понадобятся дополнительные бюджетные средства, однако авторы законопроекта не предоставили предложение по источникам финансирования, что нарушает Бюджетный кодекс России. Также депутаты никак не мотивировали выбор конкретной суммы увеличения пособия и не доказали его потенциальное влияние на рождаемость.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что практически все социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля. Она уточнила, что пособие по беременности и родам будет увеличено почти в полтора раза.