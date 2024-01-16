В России сотрудников спецшколы заподозрили в издевательствах над глухими детьми

В Якутии сотрудников спецшколы заподозрили в издевательствах над глухими детьми

В Якутии сотрудников местной специальной школы для неслышащих детей заподозрили в издевательствах над учащимися. Об этот сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) в Telegram.

Поводом к проведению доследственной проверки стали сообщения в соцсетях.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происходящем в учреждении.

Ранее жительница Волгограда обвинила воспитательницу детского сада в избиении сына. По словам женщины, педагог набросилась на ее сына за то, что ребенок во время тихого часа попросился в туалет. О случившемся женщина узнала от родителей других воспитанников.