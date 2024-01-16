Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 16 января 2024Россия

В России сотрудников спецшколы заподозрили в издевательствах над глухими детьми

В Якутии сотрудников спецшколы заподозрили в издевательствах над глухими детьми

Фото: Jess Zoerb / Unsplash

В Якутии сотрудников местной специальной школы для неслышащих детей заподозрили в издевательствах над учащимися. Об этот сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) в Telegram.

Поводом к проведению доследственной проверки стали сообщения в соцсетях.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происходящем в учреждении.

Ранее жительница Волгограда обвинила воспитательницу детского сада в избиении сына. По словам женщины, педагог набросилась на ее сына за то, что ребенок во время тихого часа попросился в туалет. О случившемся женщина узнала от родителей других воспитанников.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самый молодой кандидат в президенты США отказался от участия в выборах. Он предлагал Украине уступить территории России

      В России у ребенка с подозрением на COVID-19 нашли 17 инородных тел в желудке

      Россиянин тайком перевел себе деньги с чужой карты и попал под статью

      Италия модернизирует гаубицы FH70

      Москвич решил выкинуть мусор в лифт и разгневал соседей

      В ООН призвали прекратить удары по территории Ирака

      Россиянин выбил зубы пассажирке автобуса

      Бойца «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей

      ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении российского студента

      Командование ВСУ сообщило о переходе к активной обороне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости