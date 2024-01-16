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18:43, 16 января 2024Путешествия

В самолет со 116 пассажирами на борту ударила молния во время полета

В пассажирский самолет Japan Airlines ударила молния на рейсе из Токио

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолет японской авиакомпании Japan Airlines ударила молния во время полета. Об этом пишет портал Aero Inside.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером 13 января. Воздушное судно следовало по маршруту Токио — Аомори.

Молния попала в самолет спустя практически сразу после начала рейса. Отмечается, что в этот момент на борту лайнера находилось 116 пассажиров.

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По данным источника, пилотам пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета. В результате воздушное судно приземлилось в авиагавани японской столицу спустя 25 минут после отправления.

Ранее в пассажирский самолет российской авиакомпании два раза попала молния во время полета. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Москвы в Томск.

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      Фариза Бацазова
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