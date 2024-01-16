Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 16 января 2024Мир

В Швеции заявили о преувеличенных опасениях насчет вероятности мировой войны

Премьер-министр Швеции Кристерссон: страна не стоит на пороге войны

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал преувеличенными опасения в обществе предстоящей мировой войны. С таким заявлением он выступил в эфире Sveriges radio.

Кристерссон прокомментировал реакцию на высказывания политиков страны о вероятности войны и необходимости внутренней готовности к ней. По его мнению, опасения общества завышены.

«Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но совершенно очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос», — заявил премьер-министр. Он добавил, что сам пока не опасается полномасштабного военного конфликта.

Ранее депутат парламента Швеции Маркус Вихель заявил о вероятности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Вихель направил запрос министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрему, посвященный ужесточению экспортного контроля для соблюдения введенных против Москвы санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО заявили об активном наступлении России на Украине

      Мощный ветер на популярном горнолыжном курорте Сочи попал на видео

      Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным разрезом и восхитила фанатов

      Названа причина проблем с переводами между Россией и Турцией

      В России объяснили растущее значение Севморпути

      Стало известно о способности КНДР поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

      Стилист Рогов высказался о назначении на роль ведущего «Модного приговора»

      В Совфеде заявили об отрицательной динамике в отношениях России и Армении

      В Госдуме отреагировали на ограничения китайских банков при работе с россиянами

      В Европе заявили об экономической зависимости России от Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости