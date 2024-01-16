В Швеции заявили о преувеличенных опасениях насчет вероятности мировой войны

Премьер-министр Швеции Кристерссон: страна не стоит на пороге войны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал преувеличенными опасения в обществе предстоящей мировой войны. С таким заявлением он выступил в эфире Sveriges radio.

Кристерссон прокомментировал реакцию на высказывания политиков страны о вероятности войны и необходимости внутренней готовности к ней. По его мнению, опасения общества завышены.

«Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но совершенно очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос», — заявил премьер-министр. Он добавил, что сам пока не опасается полномасштабного военного конфликта.

Ранее депутат парламента Швеции Маркус Вихель заявил о вероятности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Вихель направил запрос министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрему, посвященный ужесточению экспортного контроля для соблюдения введенных против Москвы санкций.