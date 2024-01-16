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15:49, 16 января 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на рост давления со стороны российских войск под Купянском

BFMTV: в ВСУ жалуются на рост давления со стороны российских войск под Купянском

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на рост давления со стороны российских войск на купянском направлении. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Как заявил журналистам украинский военнослужащий Промин, русские наступают на позиции ВСУ со всех сторон. «Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — сказал он. В репортаже телеканала также отмечается, что на купянском направлении идут интенсивные бои, а погодные условия продолжают ухудшаться.

При этом бойцы ВСУ посетовали, что их сограждане постепенно забывают о происходящем на фронте, а внимание к происходящему со стороны Запада ослабевает еще быстрее.

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      Алевтина Запольская
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