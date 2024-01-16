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20:46, 16 января 2024Наука и техника

В древних лунных метеоритах обнаружили воду

Nature Astronomy: в древних лунных метеоритах обнаружили воду

Фото: NASA / Unsplash

Ученые Университета Западного Онтарио показали, что лунная кора была значительно обогащена водой более четырех миллиардов лет назад, что противоречит существующим представлениям. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

В 2008 году ученые обнаружили присутствие значительного количества воды и других летучих веществ в лунных образцах, собранных во время миссии Аполлон. Анализ образцов, таких как недавно обнаруженные лунные метеориты, показал, что в них содержится минерал апатит, в котором присутствует большое количество летучих веществ, в том числе вода.

Ранее апатит был выявлен во всех типах лунных пород за исключением древних железистых анортозитов, которые сформировались 4,5-4,3 миллиарда лет назад и являются единственным известным типом горных пород, образовавшихся непосредственно из лунного магматического океана. Поэтому считалось, что на ранней Луне изначально присутствовало мало воды.

В новой работе ученые выявили присутствие апатита в железистых анортозитах в лунном метеорите «Аравийский полуостров 007», который был обнаружен в Саудовской Аравии в 2015 году. Таким образом, летучие вещества встречались в лунной коре значительно чаще, чем предполагали результаты предыдущих исследований.

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      Александр Еникеев
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