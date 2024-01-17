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20:02, 17 января 2024Силовые структуры

11-летняя россиянка поссорилась с младшим братом и бросила в него нож

В Подмосковье 11-летняя девочка бросила нож в младшего брата во время ссоры

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Подмосковье 11-летняя девочка поссорилась со своим младшим братом и бросила в его сторону нож, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все произошло в деревне Федурново Балашихинского городского округа Московской области вечером во вторник, 16 января. В ходе ссоры девочка бросила нож в 9-летнего брата и попала ему в грудь, после чего побежала к соседям и попросила вызвать врачей. Мальчика экстренно доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее 44-летняя жительница Воронежской области расправилась с мужем при помощи ножа, а затем вызвала скорую.

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      Олеся Мицкевич
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