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07:01, 17 января 2024Ценности

47-летняя блогерша раскрыла простой способ выглядеть моложе

Кадр: видео @mamalindacooks

Блогерша Линда с никнеймом @mamalindacooks раскрыла простой способ выглядеть моложе. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 141,9 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша снялась крупным планом, демонстрируя свой внешний вид. На размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствуют глубокие мимические морщины. «Перестаньте покупать дорогие тонеры», — заявила она.

По словам юзерши, сохранять моложавую внешность ей помогает домашнее средство из рисовой воды. Она посоветовала трижды промыть рис, а затем залить его в банке водой и оставить на неделю при комнатной температуре.

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Затем, как утверждает Линда, полученной смесью нужно протирать лицо вместо тоника. «Рисовая вода увлажняет и успокаивает. Это помогло мне улучшить текстуру кожи», — заключила она.

В декабре 2023 года 57-летняя Екатерина Андреева раскрыла секреты моложавой внешности. В первую очередь знаменитость рассказала, что периодически меняет средства ухода за кожей.

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      Екатерина Ештокина
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