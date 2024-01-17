47-летняя блогерша раскрыла простой способ выглядеть моложе

Блогерша Линда с никнеймом @mamalindacooks раскрыла простой способ выглядеть моложе. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 141,9 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша снялась крупным планом, демонстрируя свой внешний вид. На размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствуют глубокие мимические морщины. «Перестаньте покупать дорогие тонеры», — заявила она.

По словам юзерши, сохранять моложавую внешность ей помогает домашнее средство из рисовой воды. Она посоветовала трижды промыть рис, а затем залить его в банке водой и оставить на неделю при комнатной температуре.

Затем, как утверждает Линда, полученной смесью нужно протирать лицо вместо тоника. «Рисовая вода увлажняет и успокаивает. Это помогло мне улучшить текстуру кожи», — заключила она.

В декабре 2023 года 57-летняя Екатерина Андреева раскрыла секреты моложавой внешности. В первую очередь знаменитость рассказала, что периодически меняет средства ухода за кожей.