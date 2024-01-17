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05:34, 17 января 2024Россия

В небе над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

Гладков: силы ПВО сбили несколько целей над Белгородом и Белгородским районом

Фото: Chen Junqing / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вновь сбили несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей», — заявил он.

Гладков уточнил, что, по предварительным данным, в результате уничтожения воздушных объектов пострадавших нет. По его словам, в Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

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      Марина Совина
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