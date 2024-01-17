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15:52, 17 января 2024Наука и техника

Американский Warlock позволит быстрее поражать цель

SpaceNews: спутники США с нагрузкой Warlock позволят быстрее поражать цель

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Космические силы США планируют приобрести 20 спутников с полезной нагрузкой Warlock, представляющей собой узел связи, который позволит управлять системами вооружений и быстрее поражать цель на поле боя. Об этом сообщает SpaceNews.

Отмечается, что спутники программы Gamma будут использовать передовые технологии, позволяющие сократить время передачи данных от датчика до оператора, фактически осуществляя разведку в режиме реального времени и способствуя быстрому принятию решения на применение оружия.

Минобороны США планирует выбрать одного поставщика Warlock. Окончательные требования к полезной нагрузке Пентагон планирует сформировать весной. На данный момент известно, что только 20 из всех спутников Gamma будут иметь четыре оптических канала связи и полезную нагрузку Warlock.

В декабре прошлого года издание The New York Times сообщило, что Пентагон находится на пути к тому, чтобы доверить дронам с искусственным интеллектом принимать самостоятельные решения об уничтожении людей.

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      Иван Потапов
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