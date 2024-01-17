США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине

AT: США пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы не признавать поражение

Обозреватель Эл Биененфельд уличил США в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине. Такое мнение он выразил в материале для The American Thinker (АT).

«Администрация [президента США Джо] Байдена пытается затянуть боевые действия, чтобы избежать необходимости признать унизительное поражение в год выборов. Украинский конфликт должен был закончиться еще вчера», — написал Биененфельд.

Автор материала также заявил, что американские власти спровоцировали украинский конфликт. По его словам, Пентагон и Госдепартамент США начали планировать боевые действия на Украине, когда президентом страны еще был Дональд Трамп.

Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal назвали угрозой для Киева ситуацию на Ближнем Востоке. По их мнению, Украина лишается финансовой и военной поддержки со стороны западных союзников из-за того, что их внимание сейчас сосредоточено на конфликте Израиля и Палестины и противостоянии хуситам в Йемене.