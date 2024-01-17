Бывшего российского министра арестовали за неосвоение бюджета

В Саратове суд арестовал экс-министра строительства Тепина за неосвоение бюджета

В Саратове суд на три месяца арестовал бывшего министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина за неосвоение бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Экс-министр будет под стражей до 17 апреля. Тепин проходит обвиняемым по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, экс-министр не обеспечил должную организацию исполнения подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и надлежащий контроль за передачей​ однокомнатных квартир сиротам. В результате не освоили более 818 миллионов рублей бюджетных средств, без жилья остались 468 сирот.

Ранее министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука сняли с поста за неполное освоение бюджетных денег.