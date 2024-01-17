Бывшего российского полицейского приговорили к колонии за продажу наркотиков

Суд в Омске дал 6 лет бывшему замначальника отдела полиции за продажу наркотиков

Суд в Омске приговорил к шести годам лишения свободы бывшего полицейского, который в служебном кабинете продал наркотики местной жительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по пунктам «б» и «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ и лишили звания «майор полиции». Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах пять лет.

В суде установлено, что 21 августа 2023 года подсудимый, занимая должность замначальника отдела по противодействию наркоугрозе в сети интернет управления МВД России по Омской области, незаконно сбыл более 12 граммов наркотика своей знакомой. Его задержали сотрудники собственной безопасности совместно с коллегами из ФСБ.

Ранее пьяный полицейский устроил ДТП с летальным исходом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе и попал под служебную проверку.