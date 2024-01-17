Пять львиц устроили драку и попали на видео

В Кении пять львиц подрались из-за нового члена прайда

В национальном парке Кении Maasai Mara National Reserve львица попыталась стать частью прайда и устроила драку. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано на Youtube-канале Wildest Kruger Sightings.

Ролик начинается с кадра, на котором пять львиц безмятежно бродят по равнине. Одна из них лежит в траве. Затем четыре хищницы внезапно нападают на лежащую львицу. Вскоре к ним присоединяется и лев. После этого львица убегает, а остальные преследуют ее, отгоняя от территории прайда.

По всей видимости, животные подрались из-за того, что к прайду попыталась присоединиться новая львица, а члены группы не приняли ее.

Ранее сафари-гид из Замбии сумел снять на видео нападение прайда львов на крокодила. Крупные кошки сумели растерзать рептилию, несмотря на ее размер и жесткую шкуру.