Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:51, 17 января 2024Из жизни

Пять львиц устроили драку и попали на видео

В Кении пять львиц подрались из-за нового члена прайда

В национальном парке Кении Maasai Mara National Reserve львица попыталась стать частью прайда и устроила драку. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано на Youtube-канале Wildest Kruger Sightings.

Ролик начинается с кадра, на котором пять львиц безмятежно бродят по равнине. Одна из них лежит в траве. Затем четыре хищницы внезапно нападают на лежащую львицу. Вскоре к ним присоединяется и лев. После этого львица убегает, а остальные преследуют ее, отгоняя от территории прайда.

По всей видимости, животные подрались из-за того, что к прайду попыталась присоединиться новая львица, а члены группы не приняли ее.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Ранее сафари-гид из Замбии сумел снять на видео нападение прайда львов на крокодила. Крупные кошки сумели растерзать рептилию, несмотря на ее размер и жесткую шкуру.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Избежавший казни в ДНР британский наемник снова вернулся в зону СВО. За свое освобождение он благодарил Абрамовича

      В России предложили возродить одну советскую практику для борьбы с алкоголизмом

      Пожар на заводе в Ростовской области потушили

      В МИД России обвинили Зеленского в создании рисков существованию Украины

      Адвокат допустил вероятность подачи новых заявлений на Шабутдинова

      Попавший на двое суток в снежный плен россиянин сообщил об отсутствии помощи

      Появились кадры с моментом мощного взрыва на заводе в Ростовской области

      США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине

      Кайли Дженнер кардинально сменила имидж

      Российским регионам решили выдавать разные ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше