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12:50, 17 января 2024Россия

Число пострадавших из-за взрыва на заводе в Ростовской области снова выросло

Число пострадавших из-за взрыва на заводе в Ростовской области выросло до трех
СюжетВзрывы в Ростовской области
архивное фото

архивное фото. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Число пострадавших из-за взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области выросло до трех. Об этом заявил глава администрации города Шахты Андрей Горцевской в Telegram.

Он подчеркнул, что это официальные данные. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их состояние Горцевской не уточнил.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев исключил причастность беспилотника к происшествию. По его словам, в причинах взрыва на заводе «Авангард» и последующего пожара предстоит разобраться специалистам. В данный момент ведутся работы по локализации возгорания.

О взрыве на полимерном заводе в Шахтах стало известно днем 17 января. Как рассказала региональный депутат Екатерина Стенякина, он привел к разрушениям в производственном здании предприятия.

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      Константин Лысяков
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