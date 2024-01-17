Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах снова выросло

Число пострадавших при пожаре на полиэфирном заводе в Шахтах выросло до девяти

Число пострадавших при взрыве и последующем пожаре на полиэфирном заводе в Шахтах выросло до девяти. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным их источника, три человека получили ожоги, у одного — контузия. Остальные пострадавшие получили переломы и раны различного характера.

Отмечается, что на данный момент пожар удалось локализовать на площади 360 квадратных метров.

17 января региональный депутат Екатерина Стенякина сообщила о взрыве и последующем пожаре на заводе в Шахтах. По ее словам, жилые дома, находящиеся поблизости, не получили повреждений. По информации депутата, есть разрушения в самом производственном здании.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в причине взрыва на полимерном заводе «Авангард» в Шахтах будут разбираться специалисты, информация о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) не подтверждается.