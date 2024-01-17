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13:00, 17 января 2024Наука и техника

Раскрыты последствия для не сделавших прививки от COVID-19

The Lancet: неполная вакцинация привела к тысячам госпитализаций при COVID-19

Фото: Ren Chao / Globallookpress.com

Ученые Эдинбургского университета и других вузов и научных организаций в Великобритании раскрыли последствия для здоровья среди тех, кто не сделал прививки от COVID-19. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, неполная вакцинация привела к тысячам госпитализаций.

Специалисты подсчитали, что летом 2022 года более семи тысяч человек, проживающих в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе, были госпитализированы с тяжелой формой коронавирусной инфекции из-за того, что они не получили рекомендованное количество доз вакцины.

Более 90 процентов взрослого населения Великобритании были вакцинированы на ранних стадиях пандемии. Однако в период с июня по сентябрь 2022 года, после того как основная фаза пандемии была объявлена ​​законченной, около 44 процентов британцев не получили достаточно доз вакцины.

Это означает, что почти 20 процентов из 40 тысяч госпитализаций или случаев фатального исхода из-за COVID-19 за лето можно было бы избежать, если бы британцы были полностью вакцинированы. Рекомендация органов здравоохранения Великобритании по состоянию на июнь 2022 года предусматривала одну прививку для лиц в возрасте от 5 до 11 лет, две — для 12-15, три — для 16-74 и четыре — для людей старше 75.

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      Александр Еникеев
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