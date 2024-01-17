Стало известно о поддержке в Давосе дипломатического решения по Украине

NYT: в Давосе чиновники и бизнес поддержали дипломатическое решение по Украине

Чиновники и представители бизнеса из Европы, а также других стран мира во время встречи в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине, пишет американская газета The New York Times (NYT).

Как указал автор, они выражают обеспокоенность тем, что Украина теряет внешнюю финансовую поддержку в критический момент. «Они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом урегулировании конфликта», — подчеркнул журналист.

Издание отметило, что тема Украины является заметной, но не доминирующей на этом мероприятии.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. По ее словам, союзники принуждают Киев к невыгодным условиям мирного урегулирования.