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02:38, 17 января 2024Мир

Стало известно о поддержке в Давосе дипломатического решения по Украине

NYT: в Давосе чиновники и бизнес поддержали дипломатическое решение по Украине

Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Чиновники и представители бизнеса из Европы, а также других стран мира во время встречи в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине, пишет американская газета The New York Times (NYT).

Как указал автор, они выражают обеспокоенность тем, что Украина теряет внешнюю финансовую поддержку в критический момент. «Они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом урегулировании конфликта», — подчеркнул журналист.

Издание отметило, что тема Украины является заметной, но не доминирующей на этом мероприятии.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. По ее словам, союзники принуждают Киев к невыгодным условиям мирного урегулирования.

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      Марина Совина
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