Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:43, 17 января 2024Ценности

Девушка три недели покрывала BMW сотнями тысяч страз и прослыла глупой

Кадр: @crystals.motors

Американка украсила свой автомобиль сотнями тысяч страз Swarovski и прослыла глупой в сети. Соответствующие пост и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

Жительница Сан-Диего Ольга Азароф рассказала, что в течение трех недель покрывала BMW кристаллами. На размещенных кадрах она продемонстрировала процесс приклеивания каждой стразы. Публикация девушки набрала 15 миллионов просмотров и вызвала неоднозначную реакцию среди зрителей.

Большинство комментаторов обругали поступок блогерши. «Зачем портить BMW? Ты просто глупая девушка, которая гонится за хайпом», «Это же опасно. Ты будешь закрывать обзор другим водителям на дороге», «Когда выйдет солнце, ты не будешь видеть дорогу!», «Какое уродство», «Это опасно и непрактично», «Ты ведь даже не помоешь машину», — посетовали они.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

В то же время другие пользователи сети похвалили креативность и терпеливость Азароф. «Если тебе нравится, то никто не может тебя судить», «Я бы не выдержала и пяти минут, а тут — три недели!», «Выглядит круто», «Настоящая ручная работа», — высказывались фанаты.

В феврале 2020 года крымчанин решил продать свою машину, полностью усыпанную стразами. Кузов автомобиля украшали 400 тысяч кристаллов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?

      В НАТО призвали к военной трансформации альянса

      Полмиллиона игнорирующих свои болезни москвичей получили видео от врача

      Братья обокрали музей на миллионы долларов из-за долгов

      Путин дал поручение о соотечественниках за рубежом

      В Грузии заявили о замене изображения Сталина на иконе святой Матроны

      Названы особенности выпустившей ракеты по Белгороду РСЗО «Вампир»

      Украина обстреляла российский населенный пункт и оставила его без света

      В ЕС предложили план на случай победы Трампа на выборах

      Девушка три недели покрывала BMW сотнями тысяч страз и прослыла глупой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше