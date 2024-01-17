Девушка три недели покрывала BMW сотнями тысяч страз и прослыла глупой

Американка украсила свой автомобиль сотнями тысяч страз Swarovski и прослыла глупой в сети. Соответствующие пост и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

Жительница Сан-Диего Ольга Азароф рассказала, что в течение трех недель покрывала BMW кристаллами. На размещенных кадрах она продемонстрировала процесс приклеивания каждой стразы. Публикация девушки набрала 15 миллионов просмотров и вызвала неоднозначную реакцию среди зрителей.

Большинство комментаторов обругали поступок блогерши. «Зачем портить BMW? Ты просто глупая девушка, которая гонится за хайпом», «Это же опасно. Ты будешь закрывать обзор другим водителям на дороге», «Когда выйдет солнце, ты не будешь видеть дорогу!», «Какое уродство», «Это опасно и непрактично», «Ты ведь даже не помоешь машину», — посетовали они.

В то же время другие пользователи сети похвалили креативность и терпеливость Азароф. «Если тебе нравится, то никто не может тебя судить», «Я бы не выдержала и пяти минут, а тут — три недели!», «Выглядит круто», «Настоящая ручная работа», — высказывались фанаты.

В феврале 2020 года крымчанин решил продать свою машину, полностью усыпанную стразами. Кузов автомобиля украшали 400 тысяч кристаллов.