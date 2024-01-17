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11:20, 17 января 2024Ценности

Дуа Липа снялась в откровенных образах и порадовала фанатов

Фото: @dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных образах для журнала Rolling Stone и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном снимке 28-летняя исполнительница позирует перед камерой в джинсах с высокой посадкой и прозрачной футболке, сквозь ткань которой виден черный бюстгальтер. На другом фото она предстала в трусах, капроновых колготках и пиджаке, надетый на голое тело.

Поклонники отреагировали на съемку знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 1,2 миллиона лайков. «Ты выглядишь невероятно!», «Моя одержимость», «Как она может быть такой идеальной», «Непорочная красота», «Королева», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Дуа Липа посетила премию «Золотой глобус» в наряде модного бренда и не смогла в нем сесть. Звезда выбрала для выхода в свет обнажающее плечи черное платье Schiaparelli с золотистой отделкой. Предмет гардероба облегал фигуру девушки до колен, представляя собой жесткий каркас, который заканчивался пышной юбкой.

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      Мария Винар
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