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14:17, 10 января 2024Ценности

Дуа Липа посетила «Золотой глобус» в платье Schiaparelli и не смогла в нем сесть

Кадр: @dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа посетила премию «Золотой глобус» в наряде модного бренда и не смогла в нем сесть. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя исполнительница выбрала для выхода в свет обнажающее плечи черное платье Schiaparelli с золотистой отделкой. Предмет гардероба облегал фигуру звезды до колен, представляя собой жесткий каркас, который заканчивался пышной юбкой.

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Так, на размещенных кадрах видно, как артистка пытается присесть на стул, однако из-за структуры одежды ей приходится занять диагональное положение. «Спасибо "Золотому глобусу" за такой прекрасный вечер. Не хватало только кресла с откидной спинкой», — пошутила в подписи певица.

В декабре Дуа Липа появилась на публике в откровенном наряде. Знаменитость посетила премию Annual Academy Museum Gala, которая прошла в Лос-Анджелесе, в черном платье длины макси облегающего кроя. На размещенных кадрах видно, что вещь выполнена из прозрачной кружевной ткани.

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      Алина Гостева
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