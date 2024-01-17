Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

AP: в США проведут расследование после столкновения двух самолетов в Чикаго

Два пассажирских самолета столкнулись во время руления в аэропорту Чикаго, США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Нештатная ситуация произошла вечером в воскресенье, 14 января. Известно, что Boeing 777 японской авиакомпании All Nippon Airways подрезал Boeing 717 американских авиалиний Delta. В результате кончик левого крыла первого самолета врезался в заднюю часть второго лайнера.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Как пишет Daily Mail, рейс All Nippon Airways в Токио отменили для проверки воздушного судна. Федеральное управление гражданской авиации проведет расследование, чтобы выяснить причины аварии.

Ранее стюардесса лоукостера Wizz Air заметила НЛО во время полета над Европой. Она случайно сняла на видео нечто необъяснимое — светящийся розовый объект странной формы.

