Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:19, 17 января 2024Из жизни

Двое гламурных воров грабили шкафчики в спортзалах и разбогатели

Daily Mirror: двое воров из Британии разбогатели на кражах из спортзалов

Фото: Jan Laugesen / Unsplash

В Великобритании двое воров разбогатели на кражах кредитных карт из шкафчиков в спортзалах. Об этом пишет Daily Mirror.

39-летний Эшли Сингх и 20-летняя Софи Брюйя за год обокрали 18 жертв, которых они вычисляли в спортзалах Лондона и на юго-западе страны. Воры вскрывали и грабили их шкафчики. В первую очередь вытаскивали кредитные карты, деньги с которых использовали для дорогих покупок и путешествий. В общей сложности Сингх и Брюйя украли около 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 27,8 миллиона рублей).

При этом Брюйя делилась подробностями гламурной жизни на своих странницах в соцсетях. На многочисленных фотографиях она и Сингх позируют на фоне интерьеров дорогих отелей в Дубае, катаются на дорогих автомобилях и носят вещи элитных брендов — например, Prada.

Материалы по теме:
Первая пантера Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Первая пантераКак двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
8 ноября 2020
«Я десять лет не видел солнечного света» Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
«Я десять лет не видел солнечного света»Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
16 августа 2020

Воров арестовали в конце 2023 года. В полиции допускают, что они могли обворовать больше 18 человек, однако некоторые пострадавшие решили не обращаться в полицию.

Пару признали виновной в сговоре с целью мошенничества. Сингха приговорили к трем годам тюрьмы, а Брюйю к общественным работам и двум годам лишения свободы условно. Ее также обязали пройти программу реабилитации. В случае новых нарушений девушке грозит 20 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении для молодых преступников.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании украла 35 тысяч фунтов стерлингов у инвалида, за которым ухаживала. Сиделка испытывала финансовые трудности и потратила деньги на роскошную жизнь.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      В Европе с помощью украинских беженцев решили преодолеть дефицит на рынке труда

      В Британии признали уничтожение Россией украинского ВПК

      Россияне решили подзаработать на размотке гирлянд

      Бывшего российского полицейского приговорили к колонии за продажу наркотиков

      Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

      На Украине заявили о первом применении гибридной системы ПВО

      Названа причина безуспешной сдачи в плен бойцов ВСУ у Артемовска

      Начата подготовка «Ангары-А5» к первому пуску с Восточного

      Моргенштерн снялся в башкирском национальном головном уборе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше