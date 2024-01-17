Двое гламурных воров грабили шкафчики в спортзалах и разбогатели

Daily Mirror: двое воров из Британии разбогатели на кражах из спортзалов

В Великобритании двое воров разбогатели на кражах кредитных карт из шкафчиков в спортзалах. Об этом пишет Daily Mirror.

39-летний Эшли Сингх и 20-летняя Софи Брюйя за год обокрали 18 жертв, которых они вычисляли в спортзалах Лондона и на юго-западе страны. Воры вскрывали и грабили их шкафчики. В первую очередь вытаскивали кредитные карты, деньги с которых использовали для дорогих покупок и путешествий. В общей сложности Сингх и Брюйя украли около 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 27,8 миллиона рублей).

При этом Брюйя делилась подробностями гламурной жизни на своих странницах в соцсетях. На многочисленных фотографиях она и Сингх позируют на фоне интерьеров дорогих отелей в Дубае, катаются на дорогих автомобилях и носят вещи элитных брендов — например, Prada.

Воров арестовали в конце 2023 года. В полиции допускают, что они могли обворовать больше 18 человек, однако некоторые пострадавшие решили не обращаться в полицию.

Пару признали виновной в сговоре с целью мошенничества. Сингха приговорили к трем годам тюрьмы, а Брюйю к общественным работам и двум годам лишения свободы условно. Ее также обязали пройти программу реабилитации. В случае новых нарушений девушке грозит 20 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении для молодых преступников.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании украла 35 тысяч фунтов стерлингов у инвалида, за которым ухаживала. Сиделка испытывала финансовые трудности и потратила деньги на роскошную жизнь.

